    • 21 октября, 2025
    • 13:01
    Южная Корея и Япония обсуждают проведение двустороннего саммита на полях АТЭС

    Южная Корея и Япония ведут переговоры о возможности проведения двустороннего саммита.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель канцелярии президента Республики Корея Кан Ю Чжон на пресс-конференции.

    По его словам, встреча может состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в конце октября в Южной Корее.

    Напомним, во вторник в Токио консерватор Санаэ Такаити была избрана первой женщиной-премьер-министром Японии.

