Южная Корея и Япония обсуждают проведение двустороннего саммита на полях АТЭС
- 21 октября, 2025
- 13:01
Южная Корея и Япония ведут переговоры о возможности проведения двустороннего саммита.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель канцелярии президента Республики Корея Кан Ю Чжон на пресс-конференции.
По его словам, встреча может состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в конце октября в Южной Корее.
Напомним, во вторник в Токио консерватор Санаэ Такаити была избрана первой женщиной-премьер-министром Японии.
