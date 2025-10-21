Южная Корея и Япония обсуждают проведение двустороннего саммита на полях АТЭС

Южная Корея и Япония ведут переговоры о возможности проведения двустороннего саммита.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель канцелярии президента Республики Корея Кан Ю Чжон на пресс-конференции.

По его словам, встреча может состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в конце октября в Южной Корее.

Напомним, во вторник в Токио консерватор Санаэ Такаити была избрана первой женщиной-премьер-министром Японии.