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Южная Корея и США провели совместные учения с истребителями F-35A

Южная Корея и США провели совместные учения с истребителями F-35A Южная Корея и США провели совместные учения на истребителях F-35A.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 10:52
Южная Корея и США провели совместные учения с истребителями F-35A

Южная Корея и США провели совместные учения на истребителях F-35A.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ВВС страны.

Учения прошли над территорией Южной Кореи.

В учениях были задействованы истребители последнего поколения обеих стран, а также южнокорейские самолеты KF-16 и F-15K. Истребители США прибыли для учений на авиабазу Осан в Пхёнтэке (60 км к югу от Сеула) с авиабазы Кадена на Окинаве (Япония). Подразделения ВВС США, дислоцированные в Корее, не эксплуатируют F-35.

В рамках учений истребители F-35A сформировали объединенную группу для тренировки перехвата самолетов противника и крылатых ракет.

По данным агентства, учения прошли на фоне усиления сдерживания "северокорейских угроз". В частности, речь идет об испытаниях Северной Кореей крылатых ракет. 14 февраля Северная Корея провела пятое в 2024 году испытание противокорабельной ракеты нового типа "Падасури-6".

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Версия на английском языке S. Korea, US stage joint air drills with F-35 fighters

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