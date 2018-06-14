Южная Корея и КНДР начали первые за 10 лет военные переговоры

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Республика Корея и КНДР начали первые за 10 лет военные переговоры на уровне генералов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южнокорейское министерство национальной обороны.

"Планируется обсудить такие вопросы, как снижение военной напряженности между двумя государствами, а также подготовить встречу на уровне министров обороны", - отмечается в сообщении.

Встреча военных представителей Севера и Юга проходит в павильоне "Тхонъильгак" на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом в 60 км от Сеула. Делегацию Южной Кореи возглавляет генерал-майор Ким До Гюн, который в министерстве обороны страны курирует межкорейские контакты.