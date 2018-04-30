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    Южная Корея готовится к проведению трехстороннего саммита с США и КНДР

    Южнокорейская газета: Прорабатывается возможность проведения переговоров на высшем уровне в июне-июле

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Южная Корея готовится к проведению в июне-июле этого года трехстороннего саммита с США и КНДР, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Прорабатывается возможность проведения в июне-июле переговоров на высшем уровне между Югом-Севером и США, тогда как созыв в мае американо-северокорейского саммита в реальности уже подтвержден", - пишет южнокорейская газета "Мунхва ильбо".

    Издание отмечает, если все пойдет гладко, то в течение этого года могут быть нормализованы отношения между Северной Кореей и Японией и возобновлены шестисторонние переговоры о выполнении "дорожной карты" денуклеаризации Корейского полуострова.

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