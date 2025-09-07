Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Южная Корея договорилась с США об освобождении задержанных рабочих

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 16:01
    Южная Корея договорилась с США об освобождении задержанных рабочих

    Власти Республики Корея договорились с США о возвращении на родину задержанных южнокорейских рабочих.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

    "Все еще остались административные процедуры. Когда они будут завершены, чартерный самолет отправится забрать наших граждан", - заявил глава офиса президента Кан Хун Сик.

    Ранее американские власти задержали 457 человек на строительной площадке завода по производству аккумуляторов для электромобилей южнокорейских компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в штате Джорджия. Более 300 из них являются гражданами Республики Корея. Они подозреваются в нарушении миграционного законодательства.

    Yonhap ранее сообщило, что большинство южнокорейских граждан приехали в США по деловой визе B1 или в соответствии с безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок. Американские власти заявили, что задержанные работали на территории США без соответствующего разрешения.

