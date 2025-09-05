В США задержали несколько сотен рабочих, занятых в строительстве завода Hyundai Motor
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 10:29
В американском штате Джорджия в результате масштабных рейдов были задержаны до 450 рабочих на строящемся заводе Hyundai Motor по производству аккумуляторов.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что это привело к приостановке строительства завода.
Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что несколько американских ведомств "провели санкционированную судом принудительную операцию, в рамках расследования дела о незаконной трудовой деятельности".
