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Юристы нашли у Трампа дополнительные секретные документы и передали их ФБР

Юристы нашли у Трампа дополнительные секретные документы и передали их ФБР Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа нашли в его резиденции дополнительные секретные документы и передали их специалистам Федерального бюро расследований (ФБР).
Другие страны
11 февраля 2023 г. 06:11
Юристы нашли у Трампа дополнительные секретные документы и передали их ФБР

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа нашли в его резиденции дополнительные секретные документы и передали их специалистам Федерального бюро расследований (ФБР).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, секретные документы были обнаружены в декабре прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Помимо секретных документов, количество которых не называется, юристы также нашли ноутбук, принадлежавший одному из помощников бывшего президента, и пустую папку с пометкой "секретный вечерний брифинг". Найденные документы, ноутбук и папку юристы бывшего американского лидера передали экспертам ФБР.

8 августа прошлого года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск у Трампа, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения. В результате Минюст США распорядился провести обыск, чтобы проверить, не остались ли у Трампа еще секретные документы и хранились ли они в соответствующих условиях.

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