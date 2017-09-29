Глава Еврокомиссии ожидает расширения ЕС в 2019-2024 годы

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ожидает расширение Евросоюза с 2019 по 2024 год, после того, как ЕС покинет Великобритания, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Европейский союз будет состоять из 27 стран с конца марта 2019 года, и больше, чем из 27, в последующие пять лет, с 2019 до 2024 года", — сказал глава ЕК журналистам перед неформальным саммитом ЕС в Таллине.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме 23 июня 2016 года.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (2010 год), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). При этом переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (с 2012 года) и с Сербией (с 2014 года).