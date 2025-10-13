Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    ЮНИСЕФ: При обстреле повстанцами суданского Эль-Фашера погибли 17 детей

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 03:20
    ЮНИСЕФ: При обстреле повстанцами суданского Эль-Фашера погибли 17 детей

    Среди мирных жителей, убитых в результате обстрела суданского города Эль-Фашир повстанцами, находились по меньшей мере 17 детей.

    Как передает Report, об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    "По сообщениям, полученным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 17 детей - девять девочек и восемь мальчиков, включая семидневного младенца, - погибли в результате нападения на центр перемещения 'Дар-эль-Аркам' в Эль-Фашере (Северный Дарфур). Еще 21 ребенок получил ранения", - говорится в коммюнике организации.

    UNICEF: Sudanda üsyançıların atəşi nəticəsində 17 uşaq həlak olub

    Последние новости

    03:56

    НАТО начинает учения "Стойкий полдень" с участием 71 самолета

    Другие страны
    03:20

    ЮНИСЕФ: При обстреле повстанцами суданского Эль-Фашера погибли 17 детей

    Другие страны
    02:44

    Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном

    Другие страны
    02:25

    Axios: Главы Госдепа, Пентагона и ЦРУ поедут с Трампом на Ближний Восток

    Другие страны
    02:10

    Британия проведет международную конференцию по восстановлению Газы

    Другие страны
    01:38

    Глава МИД Грузии: Закон "О прозрачности" предотвратил реализацию скрытых планов

    В регионе
    01:26
    Фото

    В Гёйчае пожар в производственном цеху полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    00:58

    В отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне прошли очередные матчи

    Футбол
    00:52

    СМИ: В Техасе разбился самолет

    Другие страны
    Лента новостей