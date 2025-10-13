ЮНИСЕФ: При обстреле повстанцами суданского Эль-Фашера погибли 17 детей
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 03:20
Среди мирных жителей, убитых в результате обстрела суданского города Эль-Фашир повстанцами, находились по меньшей мере 17 детей.
Как передает Report, об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
"По сообщениям, полученным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 17 детей - девять девочек и восемь мальчиков, включая семидневного младенца, - погибли в результате нападения на центр перемещения 'Дар-эль-Аркам' в Эль-Фашере (Северный Дарфур). Еще 21 ребенок получил ранения", - говорится в коммюнике организации.
