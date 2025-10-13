UNICEF: Sudanda üsyançıların atəşi nəticəsində 17 uşaq həlak olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 03:38
    Sudanın El Faşer şəhərinin üsyançılar tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində həlak olan dinc sakinlər arasında azı 17 uşaq var.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BMT-nin Uşaq Fondu (UNICEF) məlumat yayıb.

    "UNİCEF-ə daxil olan məlumatlara görə, Əl Faşerdə (Şimali Darfur) Dar-əl-Ərqəm köçkün mərkəzinə edilən hücum nəticəsində azı 17 uşaq - doqquz qız və səkkiz oğlan, o cümlədən yeddi günlük körpə həlak olub. Daha 21 uşaq yaralanıb", - təşkilatın açıqlamasında bildirilir.

    UNİCEF Sudan Uşaq
    ЮНИСЕФ: При обстреле повстанцами суданского Эль-Фашера погибли 17 детей

