ЮНИСЕФ: Почти миллион детей в Непале нуждается в экстренной помощи

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Почти миллиону детей в Непале нужна экстренная помощь после сильнейшего за 80 лет землетрясения, говорится в заявлении Детского фонда ООН, сделанном в воскресенье.

По словам представителей ЮНИСЕФ, Непал, где в результате природной катастрофы погибло более 2500 человек, столкнулся с острой нехваткой питьевой воды и продуктов питания. В стране выведены из строя системы телекоммуникаций, нет электроснабжения, передает Report со ссылкой на Росбалт.

Сотни тысяч людей, опасаясь новых толчков, вторые сутки ночуют на улице. Критическую ситуацию ухудшили сильные ливни. В заявлении ЮНИСЕФ подчеркивается, что в таких условиях дети становятся особенно уязвимыми.

Многие страны, включая соседей — Индию и Китай, отправили в Непал партии спасателей и гуманитарную помощь. Власти Непала говорят о том, что число жертв может возрасти.