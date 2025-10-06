ЮНЕСКО выдвинул представителя Египта на пост гендиректора организации
- 06 октября, 2025
- 21:39
Исполнительный совет ЮНЕСКО выдвинул представителя Египта Халеда аль-Анани в качестве кандидата на пост гендиректора организации.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
На заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО 55 проголосовали в пользу (2 против) бывшего министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани. Другим претендентом был 69-летний Эдуард Фирмена Матоко из Республики Конго. США не участвовали в голосовании.
Теперь это решение будет представлено на утверждение 194 членам ЮНЕСКО в ноябре.
