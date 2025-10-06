Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ЮНЕСКО выдвинул представителя Египта на пост гендиректора организации

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 21:39
    ЮНЕСКО выдвинул представителя Египта на пост гендиректора организации

    Исполнительный совет ЮНЕСКО выдвинул представителя Египта Халеда аль-Анани в качестве кандидата на пост гендиректора организации.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    На заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО 55 проголосовали в пользу (2 против) бывшего министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани. Другим претендентом был 69-летний Эдуард Фирмена Матоко из Республики Конго. США не участвовали в голосовании.

    Теперь это решение будет представлено на утверждение 194 членам ЮНЕСКО в ноябре.

    ЮНЕСКО Халед аль-Анани
    UNESCO-nun Baş direktoru vəzifəsinə Misir nümayəndəsinin namizədliyi irəli sürülüb

