    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 22:06
    UNESCO-nun Baş direktoru vəzifəsinə Misir nümayəndəsinin namizədliyi irəli sürülüb

    UNESCO-nun İcraiyyə Şurası misirli Xalid Əl-Anani təşkilatın baş direktoru vəzifəsinə namizəd kimi irəli sürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    UNESCO-nun İcraiyyə Şurasının iclasında Misirin keçmiş turizm və qədim abidələr naziri Xalid Əl-Ananinin lehinə 55 səs verilib. Digər namizəd isə Konqo Respublikasından olan 69 yaşlı Eduard Firmena Matoko olub. ABŞ səsvermədə iştirak etməyib.

    Qərar noyabrda təsdiq olunmaq üçün UNESCO-nun 194 üzv dövlətinə təqdim olunacaq.

    UNESCO Xalid Əl-Anani
