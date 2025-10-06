UNESCO-nun Baş direktoru vəzifəsinə Misir nümayəndəsinin namizədliyi irəli sürülüb
- 06 oktyabr, 2025
- 06 oktyabr, 2025
- 22:06
UNESCO-nun İcraiyyə Şurası misirli Xalid Əl-Anani təşkilatın baş direktoru vəzifəsinə namizəd kimi irəli sürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.
UNESCO-nun İcraiyyə Şurasının iclasında Misirin keçmiş turizm və qədim abidələr naziri Xalid Əl-Ananinin lehinə 55 səs verilib. Digər namizəd isə Konqo Respublikasından olan 69 yaşlı Eduard Firmena Matoko olub. ABŞ səsvermədə iştirak etməyib.
Qərar noyabrda təsdiq olunmaq üçün UNESCO-nun 194 üzv dövlətinə təqdim olunacaq.
