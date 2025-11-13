Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    ЮАР планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 или 2040

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 19:08
    ЮАР планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 или 2040

    Южная Африка намерена подать заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 года.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Это станет первой Олимпиадой на африканском континенте.

    Министр в канцелярии президента Кумбудзо Нтшавени отметила, что Претория ведет постоянный диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК). По его словам, переговоры носят предварительный и исследовательский характер, что важно для подготовки к официальной заявке на право проведения Игр.

    Конкретный город-хозяин пока не определен. Ранее Кейптаун пытался получить право на проведение Олимпиады 2004 года, но Игрa в итоге прошла в Афинах.

    Нтшавени подчеркнула, что Южной Африке не потребуется крупных инвестиций для подготовки, так как инфраструктура страны уже готова к приему соревнований.

