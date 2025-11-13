ЮАР планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 или 2040

Южная Африка намерена подать заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 года.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Это станет первой Олимпиадой на африканском континенте.

Министр в канцелярии президента Кумбудзо Нтшавени отметила, что Претория ведет постоянный диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК). По его словам, переговоры носят предварительный и исследовательский характер, что важно для подготовки к официальной заявке на право проведения Игр.

Конкретный город-хозяин пока не определен. Ранее Кейптаун пытался получить право на проведение Олимпиады 2004 года, но Игрa в итоге прошла в Афинах.

Нтшавени подчеркнула, что Южной Африке не потребуется крупных инвестиций для подготовки, так как инфраструктура страны уже готова к приему соревнований.