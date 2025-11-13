CAR 2036 və ya 2040-cı il Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün müraciət etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2025
- 19:21
Cənubi Afrika Respublikası 2036 və ya 2040-cı il Olimpiya və Paralimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün müraciət etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV xəbər verir.
Bu, Afrika qitəsində keçiriləcək ilk Olimpiya Oyunları olacaq.
Hazırda Pretoriya Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) ilə daimi dialoq aparır. Məlumata görə, danışıqlar ilkin və araşdırma xarakteri daşıyır ki, bu da Oyunlara ev sahibliyi etmək üçün rəsmi müraciətə hazırlıq baxımından vacibdir.
Hazırda konkret ev sahibi olacaq şəhər müəyyən edilməyib. Daha əvvəl Keyptaun 2004-cü il Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək hüququnu əldə etməyə çalışmışdı, lakin yarışlar sonda Afinada keçirilmişdi.
