ЮАР берет паузу в работе G20

    04 декабря, 2025
    18:13
    Южно-Африканская Республика решила взять паузу в работе Группы двадцати (G20) после того, как председательствующие в ней США не направили ЮАР приглашение принять участие в первом заседании шерп "двадцатки", которое пойдет во второй половине декабря.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, добавив, что Претория вернется к активной работе в G20 с декабря 2026 года при переходе председательства в "двадцатке" от США к Великобритании.

    "Мы сейчас берем перерыв до тех пор, пока не возобновим нормальную работу, - отметил он в соцсети Х. - Через год Великобритания возьмет на себя председательство в G20 и мы вновь сможем содержательно и предметно обсуждать то, что действительно важно для всего мира".

    США заняли 1 декабря пост председателя G20, приняв его от ЮАР. На минувшей неделе Вашингтон направил приглашения всем странам G20, за исключением ЮАР, принять участие в первом заседании шерп, которое пройдет 15-16 декабря. Ранее президент США Дональд Трамп поставил под сомнение желательность участия ЮАР в работе G20 на том основании, что, по его мнению, в этой стране происходит притеснение белого меньшинства. Он также сообщил, что саммит Группы двадцати пройдет в 2026 году во Флориде и на него не будет приглашена делегация ЮАР.

