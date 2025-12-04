CAR G20-də fəaliyyətini müvəqqəti dayandırır
Digər ölkələr
- 04 dekabr, 2025
- 18:26
Cənubi Afrika Respublikası ABŞ-nin sədrlik etdiyi dövrdə G20-nin ilk iclasında iştirak üçün dəvət almadığına görə buradakı fəaliyyətinə fasilə verib.
"Report" xəbər verir ki, bunu CAR Prezidentinin rəsmi nümayəndəsi Vinsent Maqvenya bildirib.
O əlavə edib ki, Pretoriya G20-də fəal işini 2026-cı ilin dekabrında, sədrliyin ABŞ-dən Böyük Britaniyaya keçməsi ilə bərpa edəcək.
"Bir ildən sonra Böyük Britaniya G20-yə sədrlik edəcək və biz yenidən bütün dünya üçün həqiqətən vacib olan məsələləri məzmunlu və əhatəli şəkildə müzakirə edə biləcəyik", - rəsmi nümayəndə vurğulayıb.
Son xəbərlər
18:29
Kaxaber Sxadadze: "Qəbələ" üçün Azərbaycan Kubokunda növbəti mərhələyə yüksəlmək vacib idi"Futbol
18:28
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin məhkəməsi: Təqsirləndirilənlərin həbsini istəyirəmHadisə
18:26
CAR G20-də fəaliyyətini müvəqqəti dayandırırDigər ölkələr
18:22
Foto
Britaniyalı nazir: Azərbaycanla müdafiə sənayesi də daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqda maraqlıyıqHərbi
18:13
Azərbaycan daha iki ölkədən sarımsaq tədarük etməyə başlayıbBiznes
18:11
Zelenski: Kiprin Aİ Şurasına sədrliyi Ukrayna üçün əhəmiyyətli ola bilərRegion
18:10
Foto
Video
Azərbaycana idxal olunan energetik içkilərdə təhlükəli maddə aşkarlanıbSağlamlıq
18:06
ADDA və ABŞ dənizçilik universitetləri arasında strateji əməkdaşlığa doğru ilk addım atılıbElm və təhsil
18:04