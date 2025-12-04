İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    CAR G20-də fəaliyyətini müvəqqəti dayandırır

    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 18:26
    CAR G20-də fəaliyyətini müvəqqəti dayandırır

    Cənubi Afrika Respublikası ABŞ-nin sədrlik etdiyi dövrdə G20-nin ilk iclasında iştirak üçün dəvət almadığına görə buradakı fəaliyyətinə fasilə verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu CAR Prezidentinin rəsmi nümayəndəsi Vinsent Maqvenya bildirib.

    O əlavə edib ki, Pretoriya G20-də fəal işini 2026-cı ilin dekabrında, sədrliyin ABŞ-dən Böyük Britaniyaya keçməsi ilə bərpa edəcək.

    "Bir ildən sonra Böyük Britaniya G20-yə sədrlik edəcək və biz yenidən bütün dünya üçün həqiqətən vacib olan məsələləri məzmunlu və əhatəli şəkildə müzakirə edə biləcəyik", - rəsmi nümayəndə vurğulayıb.

