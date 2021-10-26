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 Youtube лишил на неделю президента Бразилии возможности публиковать новые видео

 Youtube лишил на неделю президента Бразилии возможности публиковать новые видео Сервис видеохостинга Youtube частично заблокировал официальный канал президента Бразилии Жаира Болсонару, лишив его на неделю возможности выступать с новыми публикациями.
Другие страны
26 октября 2021 г. 04:48
 Youtube лишил на неделю президента Бразилии возможности публиковать новые видео

Сервис видеохостинга Youtube частично заблокировал официальный канал президента Бразилии Жаира Болсонару, лишив его на неделю возможности выступать с новыми публикациями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в заявлении компании уточняется, что это сделано из-за повторного нарушения главой государства правил сообщества.

"Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушения наших правил в части распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, утверждающей, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям", - цитирует заявление телеканал CNN Brasil. "Мы применяем нашу политику последовательно, независимо от того, кто является создателем контента и его политических взглядов", - отметила администрация видеохостинга.

В ходе своего еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару в четверг процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой утверждалось, что у привитых от коронавируса в Великобритании якобы впоследствии обнаруживали СПИД, что уже было опровергнуто Минздравом Соединенного Королевства. Публикация Болсонару также уже была удалена с платформ, принадлежащих Facebook.

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