Youtube лишил на неделю президента Бразилии возможности публиковать новые видео

Сервис видеохостинга Youtube частично заблокировал официальный канал президента Бразилии Жаира Болсонару, лишив его на неделю возможности выступать с новыми публикациями.

Сервис видеохостинга Youtube частично заблокировал официальный канал президента Бразилии Жаира Болсонару, лишив его на неделю возможности выступать с новыми публикациями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в заявлении компании уточняется, что это сделано из-за повторного нарушения главой государства правил сообщества.

"Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушения наших правил в части распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, утверждающей, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям", - цитирует заявление телеканал CNN Brasil. "Мы применяем нашу политику последовательно, независимо от того, кто является создателем контента и его политических взглядов", - отметила администрация видеохостинга.

В ходе своего еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару в четверг процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой утверждалось, что у привитых от коронавируса в Великобритании якобы впоследствии обнаруживали СПИД, что уже было опровергнуто Минздравом Соединенного Королевства. Публикация Болсонару также уже была удалена с платформ, принадлежащих Facebook.