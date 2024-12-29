Yonhap: Почти все находившиеся на борту разбившегося в Южной Корее самолета погибли

Почти все находившиеся на борту разбившегося лайнера Boeing 737-800 (175 пассажиров и 6 членов экипажа) погибли.

Почти все находившиеся на борту разбившегося лайнера Boeing 737-800 (175 пассажиров и 6 членов экипажа) погибли.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на пожарную службу.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти двух человек.

Согласно ранее распространенной информации, жертвами трагедии стали 62 человека. Когда агентство сообщило о 28 погибших, оно отметило, что тела обнаружили в хвостовой части лайнера.

По предварительной версии, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего возникло возгорание.