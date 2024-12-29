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Yonhap: Почти все находившиеся на борту разбившегося в Южной Корее самолета погибли

Yonhap: Почти все находившиеся на борту разбившегося в Южной Корее самолета погибли Почти все находившиеся на борту разбившегося лайнера Boeing 737-800 (175 пассажиров и 6 членов экипажа) погибли.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 08:16
Yonhap: Почти все находившиеся на борту разбившегося в Южной Корее самолета погибли

Почти все находившиеся на борту разбившегося лайнера Boeing 737-800 (175 пассажиров и 6 членов экипажа) погибли.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на пожарную службу.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти двух человек.

Согласно ранее распространенной информации, жертвами трагедии стали 62 человека. Когда агентство сообщило о 28 погибших, оно отметило, что тела обнаружили в хвостовой части лайнера.

По предварительной версии, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего возникло возгорание.

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Версия на английском языке Almost all passengers aboard plane that crashed in South Korea presumably dead
Версия на азербайджанском языке KİV: Cənubi Koreyada qəzaya uğrayan təyyarədəki sərnişinlərin çoxu həlak olub

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