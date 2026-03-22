Ynet: Более 40 человек пострадали при ударе иранской ракеты в Араде

Не менее 42 человек пострадали в результате падения иранской ракеты в жилом квартале израильского города Арада на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал Ynet со ссылкой на медиков Национальной медицинской службы (Magen David Adom - MDA).

Согласно информации, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое, еще 12 были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Снаряд, указывает издание, упал на открытой местности среди жилых зданий.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что ракета, как и в случае с ударом по Димоне, не была оснащена кассетной боевой частью, в настоящее время военные расследуют, почему система перехвата не смогла ее обезвредить.