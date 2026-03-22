Ynet: Более 40 человек пострадали при ударе иранской ракеты в Араде
- 22 марта, 2026
- 01:16
Не менее 42 человек пострадали в результате падения иранской ракеты в жилом квартале израильского города Арада на юге страны.
Как передает Report, об этом сообщает местный портал Ynet со ссылкой на медиков Национальной медицинской службы (Magen David Adom - MDA).
Согласно информации, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое, еще 12 были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Снаряд, указывает издание, упал на открытой местности среди жилых зданий.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что ракета, как и в случае с ударом по Димоне, не была оснащена кассетной боевой частью, в настоящее время военные расследуют, почему система перехвата не смогла ее обезвредить.
01:16
Ynet: Более 40 человек пострадали при ударе иранской ракеты в АрадеДругие страны
00:49
СМИ: В Белом доме начали подготовку к возможным мирным переговорам с ИраномДругие страны
00:36
МЧС призывает соблюдать правила безопасности при розжиге праздничных костровПроисшествия
00:08
Видео
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
23:57
Нариман Ахундзаде дебютировал в составе "Коламбус Крю"Футбол
23:38
Во Флориде состоялась встреча между делегациями США и УкраиныДругие страны
23:22
Командующий ВКС КСИР Мусави анонсировал массированный удар по ИзраилюВ регионе
23:16
В результате удара по израильской Димоне пострадали до 40 человекВ регионе
22:39