Яшар Гюлер находится с официальным визитом в Катаре

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Катар с официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Минобороны Турции в соцсети X.

Отмечается, что после церемонии встречи в Дохе министр посетил Командование совместных сил Катара и Турции.