Яшар Гюлер находится с официальным визитом в Катаре
- 13 апреля, 2026
- 19:46
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Катар с официальным визитом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Минобороны Турции в соцсети X.
Отмечается, что после церемонии встречи в Дохе министр посетил Командование совместных сил Катара и Турции.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî ziyaret kapsamında Katar’a gitti. Bakan Yaşar Güler Doha’daki karşılama töreninin ardından Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/hzvF6TSOAi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2026
