    Японский банк сделает обязательным декретный отпуск для сотрудников-мужчин

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 09:57
    Один из крупнейших банков Японии - Sumitomo Mitsui - объявил, что собирается сделать обязательным декретный отпуск для своих сотрудников мужского пола.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Отмечается, что обязательный месячный декретный отпуск для мужчин-сотрудников банка предполагается ввести с 2028 года. Помимо того, что сам отпуск будет оплачиваемым, банк намеревается выплачивать таким сотрудникам дополнительный бонус в размере 50 тыс. иен ($334 по текущему курсу). При этом в Sumitomo Mitsui уже существует практика декретных отпусков для мужчин, у которых родились дети, однако сейчас продолжительность такого отпуска составляет 12 дней и сам сотрудник решает, нужен ли он ему. В японском банке подчеркивают, что ставят перед собой цель нормализовать отношение мужчин к декретному отпуску, поскольку в японском обществе исторически сложилась ситуация, когда мужчины стесняются или считают неуместным уход в отпуск после рождения ребенка.

    По данными японских властей, в 2024 году рекордное число мужчин - работников компаний в Японии брали декретный отпуск (40,5%). При этом среди работающих женщин в прошлом году декретный отпуск брали 86,6%.

    Yaponiya bankı kişi işçilər üçün atalıq məzuniyyətini məcburi edəcək

    Лента новостей