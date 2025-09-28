Yaponiya bankı kişi işçilər üçün atalıq məzuniyyətini məcburi edəcək

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    • 28 sentyabr, 2025
    • 10:07
    Yaponiyanın ən böyük banklarından biri olan "Sumitomo Mitsui" kişi işçiləri üçün atalıq məzuniyyətini məcburi etməyi planlaşdırdığını açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunur ki, kişi bank işçiləri üçün məcburi aylıq atalıq məzuniyyətinin 2028-ci ildən tətbiq olunacağı gözlənilir.

    Ödənişli məzuniyyətin özündən başqa, bank bu işçilərə 50 min yen (hazırkı məzənnə ilə 334 dollar) məbləğində əlavə bonus ödəmək niyyətindədir.

    "Sumitomo Mitsui" artıq uşaq sahibi olan kişilərə atalıq məzuniyyəti təklif edir, lakin hazırda belə məzuniyyətin müddəti 12 gündür və işçi onu alıb-almayacağına qərar verir.

    Yapon bankı vurğulayıb ki, məqsəd kişilərin atalıq məzuniyyətinə münasibətini normallaşdırmaqdır, çünki yapon cəmiyyəti tarixən kişilərin utanması və ya uşaq doğulduqdan sonra məzuniyyət almağı məqsədəuyğun hesab etməməsi ilə xarakterizə olunur.

    Yaponiya hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, Yaponiyada rekord sayda kişi işçi 2024-cü ildə atalıq məzuniyyətinə çıxıb (40,5%). Bu arada, keçən il işləyən qadınların 86,6 faizi analıq məzuniyyətinə çıxıb.

    Японский банк сделает обязательным декретный отпуск для сотрудников-мужчин

