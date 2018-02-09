Японская принцесса Мако неожиданно отложила свадьбу

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Японская принцесса Мако отложила свадьбу с бывшим однокурсником Кэем Комуро, сообщает Report со ссылкой на The Independent.

В своем заявлении внучка императора Акихито сообщила, что решение о замужестве было "поспешным". Церемония бракосочетания, по сообщению японского императорского двора, первоначально запланированная на ноябрь 2018 года, перенесена на 2020 год, чтобы пара могла "поразмыслить о браке взвешенно".

Напомним, что в случае вступления в брак с молодым человеком, не имеющим аристократического происхождения, принцесса Мако утратит свой титул.