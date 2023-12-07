Япония выделит Украине помощь в размере 4,5 млрд долларов

Правительство Японии окажет помощь Украине в размере 4,5 млрд долларов, в том числе напрямую и через Всемирный банк.

Правительство Японии окажет помощь Украине в размере 4,5 млрд долларов, в том числе напрямую и через Всемирный банк.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-переговорах с лидерами G7.

"Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере 1 млрд долларов, включая помощь на восстановление и реконструкцию, а также гуманитарную помощь, и готова предоставить в общей сложности на поддержку [Украины] 4,5 млрд долларов, включая эту дополнительную поддержку и увеличение кредита Всемирному банку", - говорится в сообщении японского МИД.

Кроме того, японский премьер повторил настрой на продолжение помощи Киеву и сохранение санкций против Москвы.

Япония ранее отмечала, что предоставила Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше 7,6 млрд долларов.