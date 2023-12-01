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Япония ввела новые санкции из-за ракетных программ КНДР

Япония ввела новые санкции из-за ракетных программ КНДР МИД Японии сообщил о введении новых санкций против организаций и частных лиц, которых она считает причастными к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещенной резолюциями СБ ООН.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 07:51
Япония ввела новые санкции из-за ракетных программ КНДР

МИД Японии сообщил о введении новых санкций против организаций и частных лиц, которых она считает причастными к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещенной резолюциями СБ ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в санкционный список попали четыре организации и четыре человека, включая расположенную в Москве компанию Intellekt LCC, остальные компании находятся в Словакии, Китае и КНДР. Также в списке оказался один россиянин, выходец из Азербайджана с гражданством Словакии, а также граждане КНДР, проживающие в России, Китае и Беларуси.

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что новые санкции против КНДР Япония ввела вместе с США, Южной Кореей и Австралией в качестве ответной меры на запуск спутника.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya KXDR-in raket proqramlarına görə yeni sanksiyalar tətbiq edib

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