Япония впервые проводит учения с установками Typhon на своей территории
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 04:19
Силы самообороны Японии и ВС США начали проведение совместных военных маневров Resolute Dragon, в рамках которых будет отрабатываться, в частности, развертывание ракетных комплексов средней дальности Typhon.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Минобороны Японии.
Маневры проходят на базе корпуса морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути и продлятся до 25 сентября. Комплексы Typhon были впервые размещены на территории Японии. Ранее местные СМИ подчеркивали, что после завершения учений их планируется убрать с базы Ивакуни.
