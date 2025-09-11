Япония впервые проводит учения с установками Typhon на своей территории

Силы самообороны Японии и ВС США начали проведение совместных военных маневров Resolute Dragon, в рамках которых будет отрабатываться, в частности, развертывание ракетных комплексов средней дальности Typhon.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Минобороны Японии.

Маневры проходят на базе корпуса морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути и продлятся до 25 сентября. Комплексы Typhon были впервые размещены на территории Японии. Ранее местные СМИ подчеркивали, что после завершения учений их планируется убрать с базы Ивакуни.