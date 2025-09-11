ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Япония впервые проводит учения с установками Typhon на своей территории

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 04:19
    Япония впервые проводит учения с установками Typhon на своей территории

    Силы самообороны Японии и ВС США начали проведение совместных военных маневров Resolute Dragon, в рамках которых будет отрабатываться, в частности, развертывание ракетных комплексов средней дальности Typhon.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Минобороны Японии.

    Маневры проходят на базе корпуса морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути и продлятся до 25 сентября. Комплексы Typhon были впервые размещены на территории Японии. Ранее местные СМИ подчеркивали, что после завершения учений их планируется убрать с базы Ивакуни.

