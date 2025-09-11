Yaponiya ilk dəfə öz ərazisində "Typhon" raket kompleksləri ilə təlimlər keçirir
- 11 sentyabr, 2025
Yaponiya Özünümüdafiə Qüvvələri və ABŞ Silahlı Qüvvələri orta mənzilli "Typhon" raket komplekslərinin yerləşdirilməsinin də sınaqdan keçiriləcəyi "Resolute Dragon" birgə hərbi təlimlərinə başlayıb.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Yaponiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Təlimlər Yaponiyanın Yamaquçi prefekturasında yerləşən ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusunun İvakuni bazasında keçirilir və sentyabrın 25-dək davam edəcək. "Typhon" kompleksləri ilk dəfə olaraq Yaponiyada yerləşdirilib. Yerli mətbuat daha əvvəl qeyd etmişdi ki, təlimlər başa çatdıqdan sonra bu kompleksin İvakuni bazasından çıxarılması planlaşdırılır.
