    Япония в феврале запустит 7-й спутник "Митибики" для "японской GPS"

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 04:55
    Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует 1 февраля 2026 года запустить на орбиту очередной спутник "Митибики" (яп. "указывающий путь"), обеспечивающий работу системы глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), которую называют "японской GPS".

    Как передает Report, об этом сообщили в JAXA.

    Еще один спутник системы QZSS "Митибики" планируется запустить 7 декабря. Таким образом, в случае успешных запусков на орбите будет работать уже семь таких спутников, что позволит стабильно эксплуатировать собственную систему позиционирования, не полагаясь на иностранные спутники.

    Системы QZSS предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещениях о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом.

    По данным японских СМИ, точность системы QZSS для гражданских пользователей позволяет добиться погрешности в определении местоположения объектов на поверхности Земли в несколько сантиметров, в то время как американская GPS - несколько метров.

    Для запуска спутников используется крупнейшая японская ракета-носитель H3, работающая на жидком топливе.

    Япония спутник GPS "Митибики" JAXA
    Лента новостей