İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Yaponiya fevralda GPS üçün yeddinci "Mitibiki" peykini buraxacaq

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 06:29
    Yaponiya fevralda GPS üçün yeddinci Mitibiki peykini buraxacaq

    Yaponiyanın Aerokosmik Tədqiqatlar Agentliyi (JAXA) ölkənin GPS-i kimi tanınan qlobal "Quasi-Zenith Peyk Sistemi"ni (QZSS) dəstəkləmək üçün 1 fevral 2026-cı ildə daha bir "Mitibiki" (yaponca "yol göstərən") peykini orbitə buraxmağı planlaşdırır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə JAXA məlumat yayıb.

    QZSS üçün daha bir "Mitibiki" peykinin 7 dekabrda buraxılması planlaşdırılır. Buraxılışlar uğurlu olsa, orbitdə yeddi belə peyk olacaq və bu, Yaponiyaya xarici peyklərə etibar etmədən öz yerləşdirmə sisteminin etibarlı idarə olunmasına imkan verəcək.

    QZSS sistemi smartfonların və digər cihazların yerləşmə dəqiqliyini artırmaq, eləcə də radiosiqnalların məhdud əhatə dairəsi olan ərazilərdə zəlzələlər və digər təbii fəlakətlər barədə təcili xəbərdarlıqlar ötürmək üçün nəzərdə tutulub.

    Yaponiya mediasının məlumatına görə, mülki istifadəçilər üçün QZSS sisteminin dəqiqliyi yer səthindəki obyektlərin yerini bir neçə santimetr, Amerika GPS-i isə bir neçə metr səhv müəyyənləşdirməyə imkan verir.

    Peyklər Yaponiyanın maye yanacaqla işləyən ən böyük H3 raket daşıyıcısı ilə buraxılır.

    Yaponiya peyk orbit
    Япония в феврале запустит 7-й спутник "Митибики" для "японской GPS"

    Son xəbərlər

    06:29

    Yaponiya fevralda GPS üçün yeddinci "Mitibiki" peykini buraxacaq

    Digər ölkələr
    06:12

    KİV: Tramp Madurodan noyabrın 28-dək Venesueladan getməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    05:41

    Britaniyanın Baş naziri: Çin milli təhlükəsizliyimizə təhdid yaradır

    Digər ölkələr
    05:07

    ABŞ Dövlət Departamenti Ər-Riyad üçün pilot təliminə və helikopter xidmətlərinə icazə verib

    Digər ölkələr
    04:38

    III Çarlz kiçik qardaşını son kral titullarından məhrum edib

    Digər ölkələr
    04:16

    ABŞ-nin G20-yə sədrliyi dövründə prioritet iqtisadi artımın təşviqi olacaq

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa ABŞ-dən daha 32 "Abrams" tankı alıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Vega-C" raketi Cənubi Koreyanın KOMPSAT-7 peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    03:21

    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti