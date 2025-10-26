Япония успешно запустила ракету с грузовым кораблем для МКС

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) осуществило успешный запуск тяжелой ракеты-носителя H3, которая вывела на орбиту новый грузовой космический корабль HTV-X1.

Как передает Report, трансляция пуска с космодрома Танэгасима на юго-западе страны велась JAXA.

По данным аэрокосмического агентства, сейчас корабль взял курс на МКС, куда он доставит несколько тонн груза, включая продукты питания и оборудование.

HTV-X1 - усовершенствованная версия японского грузового корабля HTV, который использовался с 2009 года. H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе.