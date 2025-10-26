Япония успешно запустила ракету с грузовым кораблем для МКС

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 26 октября, 2025
    • 06:38
    Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) осуществило успешный запуск тяжелой ракеты-носителя H3, которая вывела на орбиту новый грузовой космический корабль HTV-X1.

    Как передает Report, трансляция пуска с космодрома Танэгасима на юго-западе страны велась JAXA.

    По данным аэрокосмического агентства, сейчас корабль взял курс на МКС, куда он доставит несколько тонн груза, включая продукты питания и оборудование.

    HTV-X1 - усовершенствованная версия японского грузового корабля HTV, который использовался с 2009 года. H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе.

    Yaponiya BKS üçün yük gəmisi daşıyan raketi uğurla kosmosa buraxıb

    Лента новостей