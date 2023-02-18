Япония созвала заседание совета нацбезопасности после запуска ракеты КНДР

Японские власти начали заседание национального совета безопасности после падения северокорейской ракеты внутри исключительной экономической зоны страны.
Как передает Report, об этом сообщает издание Kyodo News.
До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида информировал, что выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета рухнула внутри исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо.
Согласно информации информации военных, баллистическая ракета находилась в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 км.
Подробности запуска ракеты Пхеньяном сейчас выясняются.