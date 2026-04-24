Япония с мая начнет высвобождать дополнительные запасы нефти

Правительство Японии приняло решение о дополнительном высвобождении нефти из стратегических резервов с 1 мая 2026 года.

Отмечается, что запасов, которые планируется вывести на рынок, хватит примерно на 20 дней потребления.

Данное решение было вызвано неопределенностью вокруг возобновления судоходства через Ормуз.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности, будет высвобождено в общей сложности около 5,8 млн килолитров (около 5 млн тонн) нефти на сумму порядка 540 млрд иен ($3,4 млрд).

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате этих ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.