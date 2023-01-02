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Япония работает над созданием гиперзвуковой ракеты

Япония работает над созданием гиперзвуковой ракеты Министерство обороны Японии занимается разработкой нескольких ракет большой дальности, которые смогут нести боевой заряд на расстояние до 3000 километров и намерено развернуть их в 2030-х годах.
Другие страны
2 января 2023 г. 22:13
Япония работает над созданием гиперзвуковой ракеты

Министерство обороны Японии занимается разработкой нескольких ракет большой дальности, которые смогут нести боевой заряд на расстояние до 3000 километров и намерено развернуть их в 2030-х годах.

Как передает Report, об этом сообщает Japan Today.

Правительство рассчитывает создать и запустить в серийное производство ракету с дальностью 2000 км к началу 2030-х годов. Гиперзвуковая ракета с дальностью 3000 км, которая сможет достичь любой точки КНДР и некоторых районов Китая, должна появиться на вооружении страны ориентировочно к 2035 году.

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