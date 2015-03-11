Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Япония продлит санкции в отношении КНДР еще на два года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, решение о продлении вызвано отсутствием прогресса в вопросе освобождения насильно удерживаемых в КНДР японских граждан.

Срок действия санкций истекает в апреле этого года. Япония рассчитывает таким образом ускорить переговоры о судьбе похищенных.

Санкции были введены Японией в 2006 году в знак протеста против запуска КНДР баллистической ракеты. Они запрещают импортно-экспортные поставки, поездки граждан, заход северокорейских судов в японские порты. В 2009 году Токио ужесточил условия для денежных переводов из Японии в КНДР. В 2013 году после проведенных КНДР ядерных испытаний санкции были продлены сразу на два года.

Токио настаивает, что спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по крайней мере 17 граждан Японии. КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро заложников смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 и 2004 годах. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли.