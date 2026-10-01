Япония призвала Иран проявить максимальную гибкость на переговорах с США

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги призвал Иран продолжать проявлять максимальную гибкость в ходе непрямых переговоров с США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Японии по итогам телефонного разговора Мотэги с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Глава японского МИД отметил, что непрямые переговоры между США и Ираном продолжаются с прошлой недели. По его словам, Япония последовательно предпринимает усилия для скорейшего снижения напряженности, стабилизации ситуации и достижения дипломатического урегулирования.

Мотэги заявил, что Токио намерен совместно с заинтересованными странами содействовать развитию дипломатического процесса, и призвал Иран продолжать демонстрировать максимальную гибкость.

Министр также подчеркнул важность восстановления свободного и безопасного судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. Он отметил необходимость обсуждения будущего Ормузского пролива с участием всего международного сообщества и призвал Тегеран конструктивно подходить к этому вопросу.

Арагчи, в свою очередь, проинформировал японского коллегу о текущем состоянии переговоров с США и изложил позицию Ирана.

Стороны договорились поддерживать тесные контакты в целях дипломатического урегулирования ситуации.