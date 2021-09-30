Япония отменила режим ЧС из-за пандемии

С 1 октября в Японии полностью прекращает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса.

С 1 октября в Японии полностью прекращает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, кроме того, в стране завершилось действие режима усиленных мер против коронавируса.

Режим ЧС действовал с начала лета до конца сентября в 19 японских префектурах. Среди них Токио, соседние Канагава, Сайтама, Тиба, а также западные Осака и Киото, северная Хоккайдо и южная Окинава. Более мягкий режим усиленных мер против COVID-19 применялся в восьми регионах страны, в том числе в префектурах Кагосима и Кумамото на юго-западе и в Фукусиме на северо-востоке.

По данным правительства, полностью завершили вакцинацию к настоящему времени 75 млн человек, или 59,3% населения страны, которое составляет около 127 млн.