О нас
Report Georgia
Аудио новости

Япония отменила режим ЧС из-за пандемии

Япония отменила режим ЧС из-за пандемии С 1 октября в Японии полностью прекращает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса.
Другие страны
30 сентября 2021 г. 19:40
Япония отменила режим ЧС из-за пандемии

С 1 октября в Японии полностью прекращает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, кроме того, в стране завершилось действие режима усиленных мер против коронавируса.

Режим ЧС действовал с начала лета до конца сентября в 19 японских префектурах. Среди них Токио, соседние Канагава, Сайтама, Тиба, а также западные Осака и Киото, северная Хоккайдо и южная Окинава. Более мягкий режим усиленных мер против COVID-19 применялся в восьми регионах страны, в том числе в префектурах Кагосима и Кумамото на юго-западе и в Фукусиме на северо-востоке.

По данным правительства, полностью завершили вакцинацию к настоящему времени 75 млн человек, или 59,3% населения страны, которое составляет около 127 млн. 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada karantin tam ləğv olunub

Другие новости из категории

В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19
В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19
30 сентября 2021 г. 19:09
Саудовская Аравия сняла ограничения на совершение малого хаджа паломниками старше 70 лет
Саудовская Аравия сняла ограничения на совершение малого хаджа паломниками старше 70 лет
30 сентября 2021 г. 18:53
Николя Саркози приговорили к году тюрьмы
Николя Саркози приговорили к году тюрьмы
30 сентября 2021 г. 14:17
Власти Южной Кореи готовятся к регулярным контактам с Пхеньяном
Власти Южной Кореи готовятся к регулярным контактам с Пхеньяном
30 сентября 2021 г. 12:28
Полиция Новой Зеландии открыла огонь по вооруженным мужчинам
Полиция Новой Зеландии открыла огонь по вооруженным мужчинам
30 сентября 2021 г. 09:21
В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в реку
В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в реку
30 сентября 2021 г. 09:11
Пентагон изучает возможность использования баз России в Азии
Пентагон изучает возможность использования баз России в Азии
30 сентября 2021 г. 08:58
Пентагон провел новые переговоры с военными КНР
Пентагон провел новые переговоры с военными КНР
30 сентября 2021 г. 08:33
Франция пересмотрит отношения с Британией
Франция пересмотрит отношения с Британией
30 сентября 2021 г. 07:40
Байден отказался встретиться с лидером Палестины на Генассамблее ООН
Байден отказался встретиться с лидером Палестины на Генассамблее ООН
30 сентября 2021 г. 06:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi