    13 апреля, 2026
    12:20
    Япония не приняла решение об отправке минного тральщика в Ормуз

    Япония пока не приняла решение относительно отправки минного тральщика Сил самообороны страны в Ормузский пролив для разминирования.

    Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

    Он добавил, что Токио внимательно следит за развитием ситуации и продолжит работать с международным сообществом.

    По его словам, Япония надеется, что между США и Ираном будет в ближайшее время заключено "окончательное соглашение" для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

    "Наиболее важно, чтобы деэскалация, включая обеспечение безопасности судоходства через Ормузский пролив, действительно была достигнута", - заявил он.

    Kyodo отмечает, что Япония зависит от Ближнего Востока более чем на 90% с точки зрения импорта сырой нефти. Основная часть этих поставок проходит через пролив, который фактически закрыт Ираном с тех пор, как США и Израиль начали наносить удары по стране в конце февраля. При этом Япония, являясь близким союзником США в сфере безопасности, традиционно поддерживает дружественные отношения с Ираном.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Силы самообороны Японии Минору Кихара Соединенные Штаты Америки (США) Иран Япония
    Yaponiya Hörmüz boğazına mina əleyhinə gəmi göndərilməsi barədə hələ qərar qəbul etməyib

