Япония направит в Литву саперов для обучения украинских военных

    Япония планирует направить двух специалистов-саперов в Литву, где они примут участие в обучении украинских военнослужащих.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом объявил министр обороны Японии Гэн Накатани.

    "Это очень важная инициатива, направленная на улучшение гуманитарного положения народа Украины", - приводит его слова издание.

    Японские специалисты войдут в международную группу саперов, которые проведут обучение украинских военнослужащих с 3 ноября по 5 декабря. В конце октября в Токио пройдет международная конференция по теме разминирования в Украине.

    Японские власти ранее уже оказывали Украине помощь в области обезвреживания мин. Украинской стороне передали 4 установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, а также 50 металлодетекторов.

    Yaponiya ukraynalı hərbçilərə təlim keçmək üçün Litvaya mütəxəssislər göndərəcək

