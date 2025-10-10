İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 08:54
    Yaponiya ukraynalı hərbçilərə təlim keçmək üçün Litvaya mütəxəssislər göndərəcək

    Yaponiyanın müdafiə naziri Gen Nakatani bildirib ki, Yaponiya mina zərərsizləşdirmə üzrə iki mütəxəssis Litvaya göndərməyi planlaşdırır.

    "Report" "Kyodo" agentliyinə istinaədn xəbər verir ki, onlar ukraynalı hərbçilərin təlimində iştirak edəcəklər.

    Yapon mütəxəssislər 3 noyabrdan 5 dekabra qədər ukraynalı hərbçilərə təlim keçəcək beynəlxalq qrupa daxil olacaqlar. Həmçinin oktyabrın sonunda Tokioda Ukraynada minatəmizləmə mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək.

    Yaponiya hakimiyyəti daha əvvəl də Ukraynaya mina zərərsizləşdirmə sahəsində yardım göstərmişdi. Ukrayna tərəfinə minaları yüksək dəqiqliklə aşkar etməyə imkan verən 4 "ALIS" qurğusu və 50 metal detektoru təqdim olunmuşdu.

    Yaponiya Ukrayna istehkamçı
    Япония направит в Литву саперов для обучения украинских военных

