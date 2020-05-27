Япония направит 2,1 триллиона долларов на спасение своей экономики

Власти Японии планируют выделить дополнительные 1,1 триллиона долларов США на спасение экономики, пострадавшей из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, на меры стимулирования в общей сложности в стране будет потрачено 2,18 триллиона долларов США или около 40% ВВП.

Это один из самых крупных пакетов помощи в мире, пишет СМИ, отмечая, что в США на борьбу с последствиями COVID-19 выделено 2,3 триллиона долларов США.

В Японии также принято решение выделить прямую помощь гражданам — пособие в 1000 йен (примерно 930 долларов США).