    Япония может направить ВМС в Ормузский пролив для разминирования

    • 22 марта, 2026
    Япония может направить ВМС в Ормузский пролив для разминирования

    Японское правительство не исключает сценария задействования национальных Сил самообороны для проведения операций по разминированию Ормузского пролива, который, по имеющимся данным, был заминирован иранской стороной.

    Как передает Report, об этом в эфире Fuji TV заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

    Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что данный вариант может быть рассмотрен исключительно после установления в этом районе режима прекращения огня.

    "В случае, если минные заграждения станут препятствием для судоходства, необходимо будет изучить возможность направления подразделений Сил самообороны", - заявил он.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в рамках парламентских дебатов также указывала на то, что отправка кораблей военно-морских сил Японии в акваторию Ормузского пролива допустима лишь при условии установления там режима прекращения огня.

    Официальный представитель "Хатам аль-Анбия" - центрального командования вооруженных сил Ирана - 11 марта сообщил, что Тегеран не допустит транспортировку через Ормузский пролив каких-либо топливных грузов, связанных с США и их союзниками. Через этот стратегически важный водный путь осуществляется порядка одной пятой всего мирового нефтяного экспорта. 15 марта иранская сторона предупредила, что готова задействовать все доступные средства, в том числе контроль над судоходством в Ормузском проливе, для того чтобы принудить противника к отступлению.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Yaponiya HDQ mina təmizliyi üçün Hörmüz boğazına göndərilə bilər
    06:51

    Глава МИД: Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в Азербайджане

    06:38

    В Китае раскрыли прогноз роста ВВП к 2030 году

    06:09

    Япония может направить ВМС в Ормузский пролив для разминирования

    05:47

    В Иране ответили на ультиматум Трампа по открытию Ормузского пролива

    05:14

    Военный вертолет Катара упал в море из-за технической неисправности

    04:56

    На Кубе произошел третий за месяц тотальный блэкаут

    04:37

    Число пострадавших при атаке на израильский Арад возросло до 88 - ОБНОВЛЕНО

    04:11

    Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

    03:40

    Иранское телевидение сообщило о бомбардировках военных объектов в Йезде

