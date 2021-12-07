О нас
Report Georgia
Аудио новости

Япония готова увеличить расходы на военные базы в США до 1,94 млрд долларов

Япония готова увеличить расходы на военные базы в США до 1,94 млрд долларов Правительство Японии предложило Вашингтону увеличить расходы, связанные с размещением американских военных баз на территории страны, до уровня 210-220 млрд иен (1,85-1,94 млрд долларов США) в год.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 09:16
Япония готова увеличить расходы на военные базы в США до 1,94 млрд долларов

Правительство Японии предложило Вашингтону увеличить расходы, связанные с размещением американских военных баз на территории страны, до уровня 210-220 млрд иен (1,85-1,94 млрд долларов США) в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, США пока настаивают на сумме 250 млрд иен (2,2 млрд долларов).

Консультации по поводу повышения расходов состоялись в Вашингтоне в конце ноября - начале декабря. Предполагается до конца месяца выработать на этот счет окончательную договоренность и отразить ее в японском государственном бюджете на 2022 финансовый год (начинается 1 апреля 2022 года).

В текущем финансовом году Япония выделила на американские военные базы 201,7 млрд иен (1,78 млрд долларов). Эти средства идут в основном на погашение коммунальных платежей, зарплату работающих на объектах местных граждан. Токио также бесплатно предоставляет землю под военные базы США.

В настоящее время в Японии размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты. Подавляющее большинство военных объектов США сконцентрировано на южном острове Окинава.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi