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Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней

Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней Почти 1,3 млн жителей японских префектур Фукуока, Кумамото, Нагасаки, Оита порекомендовали эвакуироваться из-за паводков
Другие страны
7 июля 2020 г. 10:20
Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней

Почти 1,3 млн жителей японских префектур Фукуока, Кумамото, Нагасаки, Оита порекомендовали эвакуироваться из-за паводков и наводнений, обрушившихся на Японию. Как передает Report, об этом информирует телеканал NHK на основе сборных данных с мест.

С 4 июля, в стране из-за непогоды скончались 52 человека, еще два человека находятся в критическом состоянии, 12 числятся без вести пропавшими.

С последствиями стихии борются спасатели и 10 тысяч военных.

Ливни затронули остров Кюсю, а также остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю.

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