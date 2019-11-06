Жители Японии собрали 3,2 млн долларов за шесть дней на восстановление сгоревшего замка

© Reuters https://report.az/storage/news/dc7516bfd9f87dd0c6328a6e181f4453/dae9c0f8-65a4-41f2-82d3-1d209f0c3ca9_292.jpg

Всего за шесть дней на восстановление сгоревшего замкового комплекса Сюри на Окинаве было собрано 350 миллионов иен (3,2 миллиона долларов), передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Сбор пожертвований был объявлен властями административного центра префектуры Окинава – города Наха 1 ноября. Первые 100 миллионов иен были собраны всего за три дня. На призыв администрации города, где располагается комплекс, откликнулись 25 тысяч человек. Сбор средств будет продолжен до весны будущего года.

Отметим, что на прошлой неделе произошел крупный пожар во входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО замке Сюри в японской Окинаве, полностью уничтожив семь строений, включая главное здание комплекса.

Причина возгорания до сих пор не известна.