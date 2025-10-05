Xinhua: В китайской провинции Хайнань из-за тайфуна "Матмо" эвакуируют 144 тыс. человек
Другие страны
- 05 октября, 2025
- 08:57
Власти южной китайской провинции Хайнань распорядились эвакуировать порядка 144 тыс. человек из-за тайфуна "Матмо".
Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, из них 114 тыс. уже перемещены в безопасное место.
Ранее местное метеорологическое управление проинформировало, что тропический циклон прошел в 60 км к северо-востоку от Хайнаня. По прогнозам, "Матмо" вскоре достигнет побережья соседней провинции Гуандун в районе города Сюйвэнь, а затем уйдет в Тонкинский залив и ослабнет. В момент выхода тайфуна на берег скорость порывов ветра составит 42-48 м/с.
