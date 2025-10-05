Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Xinhua: В китайской провинции Хайнань из-за тайфуна "Матмо" эвакуируют 144 тыс. человек

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 08:57
    Xinhua: В китайской провинции Хайнань из-за тайфуна Матмо эвакуируют 144 тыс. человек

    Власти южной китайской провинции Хайнань распорядились эвакуировать порядка 144 тыс. человек из-за тайфуна "Матмо".

    Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, из них 114 тыс. уже перемещены в безопасное место.

    Ранее местное метеорологическое управление проинформировало, что тропический циклон прошел в 60 км к северо-востоку от Хайнаня. По прогнозам, "Матмо" вскоре достигнет побережья соседней провинции Гуандун в районе города Сюйвэнь, а затем уйдет в Тонкинский залив и ослабнет. В момент выхода тайфуна на берег скорость порывов ветра составит 42-48 м/с.

    тайфун Китай Матмо Хайнань эвакуация
    Çində "Matmo" tayfunu səbəbindən 144 min nəfər təxliyə ediləcək

    Последние новости

    09:28

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 7-го тура

    Футбол
    09:16

    Сборная Бразилии впервые не вышла из группы на молодежном ЧМ по футболу

    Футбол
    09:00

    В Азербайджане отмечают День учителя

    Наука и образование
    08:57

    Xinhua: В китайской провинции Хайнань из-за тайфуна "Матмо" эвакуируют 144 тыс. человек

    Другие страны
    08:27

    В результате ДТП в Китае пострадали восемь человек

    Другие страны
    08:00

    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по десяти видам спорта

    Индивидуальные
    07:49

    ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

    Другие страны
    07:06

    Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в Чикаго

    Другие страны
    06:36

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Экология
    Лента новостей