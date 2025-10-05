Çində "Matmo" tayfunu səbəbindən 144 min nəfər təxliyə ediləcək
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 09:12
Çinin Haynan vilayətinin rəhbərliyi "Matmo" tayfunu səbəbindən təxminən 144 min insanın təxliyə edilməsi barədə sərəncam verib.
"Report"un "Xinhua" agentliyinə istinadən məlumatına görə, onlardan 114 mini artıq təhlükəsiz yerə köçürülüb.
Daha əvvəl yerli meteorologiya idarəsi tropik siklon Haynanın şimal-şərqindən 60 km məsafədə keçdiyini bildirmişdi. Proqnozlara görə, "Matmo" tezliklə qonşu Quandun əyalətinin Şüven şəhərinin sahilinə çatacaq, daha sonra Tonkin körfəzinə keçəcək və zəifləyəcək.
Daha əvvəl Quandun əyalətinin hakimiyyəti 150 mindən çox sakinin təhlükəsiz yerə köçürülməsi barədə sərəncam vermişdi.
Son xəbərlər
09:21
Qadın voleybolçular arasında Avropa çempionatının püşkü atılıbKomanda
09:14
Misli Premyer Liqasında VII tura bu gün yekun vurulacaqFutbol
09:12
Çində "Matmo" tayfunu səbəbindən 144 min nəfər təxliyə ediləcəkDigər ölkələr
09:00
Bu gün Beynəlxalq Müəllimlər GünüdürElm və təhsil
08:38
Çində baş verən yol qəzasında beş nəfər ölüb, səkkiz nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
08:16
Yəməndən İsrail ərazisinə raket buraxılıbDigər ölkələr
08:00
III MDB Oyunları: Bu gün 10 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcəkFərdi
07:37
Tramp Çikaqoya 300 milli qvardiyaçının göndərilməsinə tapşırıq veribDigər ölkələr
07:04