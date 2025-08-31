WSJ: Власти США намерены вернуть Министерство войны

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 00:38
    Администрация президента США Дональда Трампа начала искать способ переименовать американское Министерство обороны в Министерство войны.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Утверждается, что уже в первые недели после возвращения Трампа на пост президента Пентагон начал работать над "законодательными предложениями" о возвращении предыдущего названия ведомства и должности руководителя.

    По словам источника, из-за того, что для данного решения требуется одобрение Конгресса, Белый дом начал искать другие способы осуществить это.

    Отметим, что Министерство войны просуществовало в США  с 1789 по 1947 год.

