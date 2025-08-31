KİV: ABŞ hakimiyyəti Müharibə Nazirliyini geri qaytarmaq niyyətindədir
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Müdafiə Nazirliyinin adının Müharibə Nazirliyi olaraq dəyişdirilməsinin yollarını axtarmağa başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
İddia olunur ki, artıq Trampın prezidentliyə qayıdışından sonrakı ilk həftələrdə Pentaqon əvvəlki adının və rəhbərin vəzifəsinin qaytarılması üçün qanunvericilik təklifləri üzərində işləməyə başlayıb.
Qərar Konqresin təsdiqini tələb etdiyi üçün Ağ Ev bunun üçün başqa yollar axtarır.
Qeyd edək ki, Müharibə Nazirliyi ABŞ-də 1789-1947-ci illərdə mövcud olub.
