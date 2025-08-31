    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    KİV: ABŞ hakimiyyəti Müharibə Nazirliyini geri qaytarmaq niyyətindədir

    31 avqust, 2025
    • 02:14
    KİV: ABŞ hakimiyyəti Müharibə Nazirliyini geri qaytarmaq niyyətindədir

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Müdafiə Nazirliyinin adının Müharibə Nazirliyi olaraq dəyişdirilməsinin yollarını axtarmağa başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    İddia olunur ki, artıq Trampın prezidentliyə qayıdışından sonrakı ilk həftələrdə Pentaqon əvvəlki adının və rəhbərin vəzifəsinin qaytarılması üçün qanunvericilik təklifləri üzərində işləməyə başlayıb.

    Qərar Konqresin təsdiqini tələb etdiyi üçün Ağ Ev bunun üçün başqa yollar axtarır.

    Qeyd edək ki, Müharibə Nazirliyi ABŞ-də 1789-1947-ci illərdə mövcud olub.

    WSJ: Власти США намерены вернуть Министерство войны

