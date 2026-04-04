WSJ: В ходе операции против Ирана ранены 365 военнослужащих США

365 американских военнослужащих получили ранения с начала операции против Ирана "Эпическая ярость".

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на Пентагон.

По данным издания, среди пострадавших - 247 военнослужащих сухопутных войск США, 63 - ВМС, 36 - ВВС и 19 - морской пехоты.

Ранее сообщалось о гибели 13 американских военнослужащих в ходе операции.