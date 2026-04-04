WSJ: В ходе операции против Ирана ранены 365 военнослужащих США
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 04:44
365 американских военнослужащих получили ранения с начала операции против Ирана "Эпическая ярость".
Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на Пентагон.
По данным издания, среди пострадавших - 247 военнослужащих сухопутных войск США, 63 - ВМС, 36 - ВВС и 19 - морской пехоты.
Ранее сообщалось о гибели 13 американских военнослужащих в ходе операции.
Последние новости
19:35
Фото
В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и АзербайджанаНаука и образование
19:29
Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"Другие страны
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52