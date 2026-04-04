    WSJ: В ходе операции против Ирана ранены 365 военнослужащих США

    WSJ: В ходе операции против Ирана ранены 365 военнослужащих США

    365 американских военнослужащих получили ранения с начала операции против Ирана "Эпическая ярость".

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на Пентагон.

    По данным издания, среди пострадавших - 247 военнослужащих сухопутных войск США, 63 - ВМС, 36 - ВВС и 19 - морской пехоты.

    Ранее сообщалось о гибели 13 американских военнослужащих в ходе операции.

    Операция США и Израиля против Ирана Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Эскалация на Ближнем Востоке
    WSJ: İrana qarşı əməliyyatın başlanğıcından bəri 365 ABŞ hərbçisi yaralanıb

